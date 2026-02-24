L'Inter stasera a San Siro cercherà di rimontare la sconfitta subiti in Norvegia in casa del Bodo per accedere agli ottavi di Champions.
L'Inter stasera a San Siro cercherà di rimontare la sconfitta subiti in Norvegia in casa del Bodo per accedere agli ottavi di Champions
"I nerazzurri risponderanno con il solito Zielinski in regia — Çalhanoglu non è nemmeno convocato — e con la coppia Thuram-Pio Esposito in attacco. Dumfries, dopo tre mesi di stop, scalpiterà in panchina. Alla Pinetina sono tutti consapevoli di quanto farebbe male uscire dalla Champions, proprio ora che in campionato i rossoneri sono scivolati a dieci punti di distanza. Ci sono tifosi interisti che invece quasi se lo augurano. Sono quelli che non hanno mai perdonato a Inzaghi il dispendio di forze che ha portato la squadra a giocare e perdere due finali di Champions in tre anni, lasciando uno scudetto al Milan e uno al Napoli. Ma è probabile che a tifare ci saranno anche loro", scrive Repubblica. .
