Giornale – Inter, eliminazione col Bodo entrerebbe nelle pagine nere: c’è chi ricorda…

L'Inter questa sera è chiamata alla grande rimonta per ribaltare il 3-1 di Bodo nell'andata dei playoff di Champions League
Marco Macca
L'Inter questa sera è chiamata alla grande rimonta per ribaltare il 3-1 di Bodo nell'andata dei playoff di Champions League. Un'eliminazione, come riferisce il Giornale, entrerebbe di diritto tra le pagine più buie del club nerazzurro:

"Per il Bodo è l'appuntamento con la storia. Per l'Inter anche, per quanto per motivi opposti. L'eventuale eliminazione sconfinerebbe dalla cronaca per entrare tra le pagine nere del club nerazzurro. C'è chi ripensa all'alba del secolo e agli svedesi dell'Helsingborg e fa gli scongiuri".

