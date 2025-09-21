L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha recuperato e deciderà oggi se forzare per essere in campo dal 1'. Dumfries ancora in campo dall'inizio, qualche cambio in mezzo al campo.
Inter, Lautaro sta bene ma Pio sta meglio. Dumfries dal 1′? La sensazione è che Luis Henrique…
Come scrive il Giornale, "Lautaro sta bene, ma Pio sta meglio. E così Cristian Chivu è tentato dall’idea di riproporre titolare il suo giovane allievo anche contro il Sassuolo. Sarebbe la prima volta in campionato, ovviamente alla ricerca del primo gol in Serie A e a San Siro. E in fondo è un po’ quello che aspetta tutto il mondo nerazzurro, conquistato dai modi del giovane Esposito: educazione e garbo, fisico e grinta. Buona la prima in Champions League. Lautaro non ha più mal di schiena e sarà lui a scegliere. Se il capitano se la sente, sarà difficile lasciarlo fuori. Ma con Esposito pronto, Chivu si sente e si dice in ogni caso tranquillo".
"Altri cambi previsti sono Sucic per Mkhitaryan e Carlos Augusto per Bastoni, che finora le ha gioca- te tutte. Diouf e Luis Henrique avranno ancora, se va bene, solo qualche scampolo di gloria. Il forte sospetto è che Dumfries (stasera titolare per la quinta volta su 5) non abbia in rosa un sostituto ideale (e infatti contro la Juventus è entrato Darmian)", aggiunge il quotidiano.
