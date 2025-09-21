Inter, Lautaro sta bene ma Pio sta meglio. Dumfries dal 1′? La sensazione è che Luis Henrique…

Come scrive il Giornale, "Lautaro sta bene, ma Pio sta meglio. E così Cristian Chivu è tentato dall’idea di riproporre titolare il suo giovane allievo anche contro il Sassuolo. Sarebbe la prima volta in campionato, ovviamente alla ricerca del primo gol in Serie A e a San Siro. E in fondo è un po’ quello che aspetta tutto il mondo nerazzurro, conquistato dai modi del giovane Esposito: educazione e garbo, fisico e grinta. Buona la prima in Champions League. Lautaro non ha più mal di schiena e sarà lui a scegliere. Se il capitano se la sente, sarà difficile lasciarlo fuori. Ma con Esposito pronto, Chivu si sente e si dice in ogni caso tranquillo".