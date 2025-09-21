Cristian Chivu ha cambiato praticamente sempre formazione in questo inizio di stagione. L'Inter ha proposto novità di volta in volta, anche a sorpresa, segno comunque della fiducia che l'allenatore ripone in tutto il gruppo. C'è un giocatore, però, che ha saltato solo la prima per squalifica e che sembra destinato a rimanere al suo posto più di altri. Lo sottolinea TuttoSport in edicola stamattina:

"Nel 3-5-2 Calhanoglu è l’insostituibile: chi gioca al suo posto è forzatamente adattato anche perché, essendo stato improntato il mercato sull’idea di cambiare assetto al centrocampo, una volta lasciato partire Asllani, non è stata presa una sua controfigura. Poco male perché il turco, al solito, più gioca, più lo fa bene. E stasera dovrà illuminare un’Inter che - come sottolineato - non ha alternative che non siano la vittoria per ridare un po’ di ossigeno alla claudicante classifica in campionato".