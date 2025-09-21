Cristian Chivu ha cambiato praticamente sempre formazione in questo inizio di stagione. L'Inter ha proposto novità di volta in volta, anche a sorpresa, segno comunque della fiducia che l'allenatore ripone in tutto il gruppo. C'è un giocatore, però, che ha saltato solo la prima per squalifica e che sembra destinato a rimanere al suo posto più di altri. Lo sottolinea TuttoSport in edicola stamattina:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa TS – Inter, per Chivu c’è un giocatore insostituibile per un chiaro motivo
news
TS – Inter, per Chivu c’è un giocatore insostituibile per un chiaro motivo
La riflessione che arriva dal quotidiano riguarda le scelte dell'allenatore che vanno in continuità in particolare in una zona di campo
"Nel 3-5-2 Calhanoglu è l’insostituibile: chi gioca al suo posto è forzatamente adattato anche perché, essendo stato improntato il mercato sull’idea di cambiare assetto al centrocampo, una volta lasciato partire Asllani, non è stata presa una sua controfigura. Poco male perché il turco, al solito, più gioca, più lo fa bene. E stasera dovrà illuminare un’Inter che - come sottolineato - non ha alternative che non siano la vittoria per ridare un po’ di ossigeno alla claudicante classifica in campionato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA