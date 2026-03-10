Il derby perso domenica sera, ma anche le gare precedenti hanno confermato un concetto chiaro da tempo: c'è un'Inter con Lautaro Martinez e una senza. L'assenza del capitano si sta facendo sentire dal punto di vista dei gol segnati, ma anche della qualità del gioco e dello spirito da battaglia. E i numeri sono emblematici, come scrive Tuttosport: "È come se il tempo si fosse fermato attorno alle 22.30 del 18 febbraio, quando Lautaro Martinez al 30' della ripresa ha alzato bandiera bianca sul sintetico di Bodo. Nel freddo norvegese, il capitano si è fatto male al polpaccio sinistro e l'Inter si è spenta. [...] Da quel momento il motore si è inceppato, è venuto a mancare l'ingranaggio principale. Perché l'Inter è riuscita a fare meno delle sgroppate di Dumfries o delle geometrie di Calhanoglu, ma senza lo spirito guida e i gol di Lautaro Martinez si è smarrita".
Inter, com’è dura la vita senza Lautaro: numeri emblematici, ritorno fondamentale
"A certificarlo sono i risultati e i numeri dall’Inter nelle successive cinque partite. Sono arrivate due vittorie in A, in trasferta a Lecce e in casa col Genoa, ma pure due sconfitte - Bodo al ritorno e derby - e lo 0-0 contro il Como in Coppa Italia. Dunque, in cinque gare senza Lautaro Martinez, l'Inter ha di fatto messo insieme una media punti a incontro di 1.4 contro quella da 2.24 ottenuta nelle prime 37 partite stagionali; media più o meno simile a quella con Lautaro in campo (2.2 in 35 gare totali). Perché l'argentino avrà pure fatti cilecca sottoporta in diverse gare importanti dell'annata, ma è innegabile che ci sia un'Inter con il "Toro" in campo, un'altra senza. Lautaro Martinez è il leader carismatico della squadra, ma pure il primo difensore: con lui l'Inter ha una garra diversa. E ovviamente manca la sua presenza nel gioco".
"L'Inter senza Lautaro non segna più. I nerazzurri sono passati da una media gol a gara di 2.27 a una di 1 a incontro nelle cinque con l'argentino fermo ai box. Soprattutto è arrivata solamente una rete su azione, quella bellissima di Dimarco
contro il Genoa. Dopodiché, quattro gol da calcio piazzato, tre da calcio d'angolo (Mkhitaryan e Akanji col Lecce; Bastoni col Bodo/Glimt) e uno su rigore (Calhanoglu col Genoa)".
