Il derby perso domenica sera, ma anche le gare precedenti hanno confermato un concetto chiaro da tempo: c'è un'Inter con Lautaro Martinez e una senza. L'assenza del capitano si sta facendo sentire dal punto di vista dei gol segnati, ma anche della qualità del gioco e dello spirito da battaglia. E i numeri sono emblematici, come scrive Tuttosport: "È come se il tempo si fosse fermato attorno alle 22.30 del 18 febbraio, quando Lautaro Martinez al 30' della ripresa ha alzato bandiera bianca sul sintetico di Bodo. Nel freddo norvegese, il capitano si è fatto male al polpaccio sinistro e l'Inter si è spenta. [...] Da quel momento il motore si è inceppato, è venuto a mancare l'ingranaggio principale. Perché l'Inter è riuscita a fare meno delle sgroppate di Dumfries o delle geometrie di Calhanoglu, ma senza lo spirito guida e i gol di Lautaro Martinez si è smarrita".