Intervistato da Repubblica, il c.t. della Romania ha parlato anche dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervistato da Repubblica, Mircea Lucescu ha parlato di Steaua Bucarest-Bologna. Il c.t. della Romania mette in guardia la squadra di Italiano: "Lo Steaua in Europa è un’altra squadra, sta puntando tutto sulla coppa e sarà molto concentrato sulla partita col Bologna. Ultimamente il pubblico non va più allo stadio numeroso come al solito, ma per questa occasione tornerà. Credo siano due formazioni dello stesso livello, ma lo Steaua ha più esperienza internazionale".

Il tecnico ha poi parlato anche dell'Inter:  "Guardo l’Inter di Chivu che sta facendo molto bene e i suoi risultati sono molto importanti a livello internazionale per tutto il calcio italiano. E poi seguo sempre il mio pupillo Mkhitaryan che ho lanciato io allo Shakhtar Donetsk e sento ancora spesso".

