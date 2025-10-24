Oggi l'Inter si ritroverà in mattinata ad Appiano Gentile per preparare la delicata sfida di domani in casa del Napoli. Chivu non ha molti dubbi, ma vuole aspettare l'allenamento di oggi per testare le condizioni di tutti.
Napoli-Inter, pochi dubbi per Chivu. Oggi ultimo test: “L’idea del tecnico è…”
Chivu non ha molti dubbi, ma vuole aspettare l'allenamento di oggi per testare le condizioni di tutti.
"Dopo un giorno di riposo inatteso, l’Inter oggi si ritrova al lavoro ad Appiano Gentile per preparare in tempo record la trasferta di Napoli. Ieri sono rimasti ad Appiano gli infortunati - oltre a Marcus Thuram, il caso osservato con maggiore attenzione, anche Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro. L’idea del tecnico è presentare la stessa formazione vincente a Roma: rispetto alla Champions, dentro di nuovo Akanji, Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan, Barella e Bonny", rivela La Gazzetta dello Sport.
