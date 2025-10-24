"Dopo un giorno di riposo inatteso, l’Inter oggi si ritrova al lavoro ad Appiano Gentile per preparare in tempo record la trasferta di Napoli. Ieri sono rimasti ad Appiano gli infortunati - oltre a Marcus Thuram, il caso osservato con maggiore attenzione, anche Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro. L’idea del tecnico è presentare la stessa formazione vincente a Roma: rispetto alla Champions, dentro di nuovo Akanji, Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan, Barella e Bonny", rivela La Gazzetta dello Sport.