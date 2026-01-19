"Era nelle cose, era nel calendario: le prime quattro partite da vincere in scioltezza, come da valori in campo, e le altre quattro molto complicate, con Atletico, Liverpool, Arsenal e il finale la settimana prossima a Dortmund contro il Borussia. Siccome l’Inter ha vinto un solo confronto di alto livello, all’Olimpico contro la Roma, domani sarà chiamata ad andare oltre i suoi stessi limiti. In campionato, battendo tutti gli avversari dal quinto posto in giù, si è sistemata in testa alla classifica con una gara di vantaggio sul Milan e due sul Napoli. In Champions invece rischia di perdere i suoi privilegi perché il parterre delle rivali qualificate è più ampio e perché i margini di errore sono più bassi. Domani sera, dentro a uno stadio pieno, servirà la squadra indemoniata che ha saputo eliminare in sequenza Bayern e Barcellona. E che nella scorsa stagione ha battuto proprio l’Arsenal con un rigore di Calhanoglu".