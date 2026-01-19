Dopo l'importante vittoria contro l'Udinese, l'Inter ritrova la Champions League e un avversario molto pericoloso come l'Arsenal. Ai nerazzurri servono punti per evitare di andare ai playoff.
news
Esame Arsenal, Inter chiamata ad andare oltre i suoi limiti. Serve miglior versione di Lautaro
"Il bello delle missioni impossibili è che nessuno si aspetta di completarle con il sorriso. Il brutto è che l’eventuale fallimento, ancorché considerato probabile, provoca delle conseguenze. L’Inter è in mezzo a un affascinante guado: se aggira l’ostacolo Arsenal, definito da Chivu «la squadra più forte d’Europa insieme al Bayern», si accosta agli ottavi di Champions League; se invece perde, allungando a tre la serie di sconfitte consecutive in campo internazionale, scivola dal perimetro delle top 8 e rischia di restare intrappolata nei playoff", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Era nelle cose, era nel calendario: le prime quattro partite da vincere in scioltezza, come da valori in campo, e le altre quattro molto complicate, con Atletico, Liverpool, Arsenal e il finale la settimana prossima a Dortmund contro il Borussia. Siccome l’Inter ha vinto un solo confronto di alto livello, all’Olimpico contro la Roma, domani sarà chiamata ad andare oltre i suoi stessi limiti. In campionato, battendo tutti gli avversari dal quinto posto in giù, si è sistemata in testa alla classifica con una gara di vantaggio sul Milan e due sul Napoli. In Champions invece rischia di perdere i suoi privilegi perché il parterre delle rivali qualificate è più ampio e perché i margini di errore sono più bassi. Domani sera, dentro a uno stadio pieno, servirà la squadra indemoniata che ha saputo eliminare in sequenza Bayern e Barcellona. E che nella scorsa stagione ha battuto proprio l’Arsenal con un rigore di Calhanoglu".
"Stavolta Calha non ci sarà, a causa degli infortuni, Ma Chivu dispone comunque delle risorse necessarie per affrontare chiunque: «Loro sono bravi ma lo siamo anche noi» ha ammesso con un filo di orgoglio sabato sera, dopo la vittoria di Udine. In fondo si incrociano la capolista della Serie A e quella della Premier. Non può esserci una differenza abissale. All’Inter, in particolare, serve la migliore versione di Lautaro, che dall’inizio del 2025 ha segnato 8 gol in casa nelle notti di Champions League (nessuno ha fatto di più) e che sta dominando la classifica cannonieri della Serie A (11 reti) ma ancora non ha ringhiato nell’arena di una partita decisiva. Nelle due contro il Napoli, nel derby con il Milan, a Torino contro la Juve, ma anche contro Atletico e Liverpool, per un motivo o per un altro non è mai stato determinante. E’ il capitano, la parte per il tutto in una perfetta sineddoche, a dover trascinare l’Inter verso la qualificazione", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA