Inter, capitan scudetto: la risolve ancora Lautaro. Pio si esalta: “Non si vive solo di ThuLa”

Inter Lautaro
A risolvere la sfida contro l'Udinese ci ha pensato ancora una volta Lautaro Martinez. E l'assist arriva da Pio Esposito
A risolvere la sfida contro l'Udinese ci ha pensato ancora una volta Lautaro Martinez. E l'assist arriva da Pio Esposito, sempre più partner ideale per il capitano dell'Inter. Chivu può ruotare gli attaccanti senza paura.

"Le (buone) abitudini sono così antiche che bastano due partite e mezzo diverse dall’ordinario, senza segnare, a stranire qualcuno. Poi capita sempre che Lautaro torni a fare il Lautaro e rimetta a posto l’ordine delle cose: l’argentino timbra, l’Inter torna a girare attorno al suo sole. Tra l’altro, il Toro ha messo un bel fiocco alla rete di giornata: da rimirare, oltre il dribbling sullo stretto, la protezione del pallone con tagliafuori da pivot e il tocco furbo da tre punti. Si è imbizzarrito prima di concludere di fino perché dentro allo stesso attaccante convivono la furia dionisiaca nella difesa del pallone e il controllo apollineo del corpo al momento del tiro. Il piacere di dare cazzotti al difensore di turno e il gusto del gol elegante. In questo spettacolo d’arte varia, non a caso, Lautaro è uno dei due soli giocatori che in stagione hanno realizzato più di tre reti sia con il piede destro (cinque, incluso quello nel match di ieri) sia con il sinistro (quattro). Assieme a lui, ci sarebbe Igor Thiago del Brentford, ma con molta meno nobiltà. Tra gli undici timbrati di suo pugno e i quattro assist elargiti, Martinez è il primo in A a partecipare attivamente ad almeno 15 marcature in ognuna delle ultime sette stagioni. Sarà un caso che all’estero, nello stesso periodo, ci siano riusciti solo Kane, Mbappé ed Haaland?", riporta La Gazzetta dello Sport.

Inter, capitan scudetto: la risolve ancora Lautaro. Pio si esalta: “Non si vive solo di ThuLa”- immagine 2
Getty Images

"A caldo, Lautaro, ora a 168 reti con l’Inter, -3 da Boninsegna, ha esaltato il tenore della vittoria friulana («Era molto importante, sappiamo cosa vuol dire giocare contro una squadra così fisica, ma abbiamo dato tutto e meritato...») e ha poi regalato l’ennesima carezza al ragazzo preso a bottega: Esposito si esalta accanto al capitano, ieri ha avuto una precisione del 100% nei passaggi. «Pio è importante, lavora tanto, si mette a disposizione del gruppo, ci darà una grande mano, ma sono contento anche di Thuram, Bonny, di tutti..., ha aggiunto salomonicamente Martinez. Di certo, non di sola ThuLa vive ormai l’Inter, anzi sta nascendo una nuova creatura italo-argentina, ben bilanciata nel tronco e con arti robusti: la si potrebbe chiamare PioLa, in omaggio a un passato glorioso".

Inter Lautaro
Getty Images

"Indipendentemente dal compagno di turno, Lautaro segue comunque il suo cammino felice da capocannoniere. Di questo passo, gli servirà un buon architetto per ridisegnare le mensole del salotto e trovare posto per le statuette da Mvp della Lega Serie A: ne ha ricevute 6 solo nelle ultime nove partite e il figlio Thiago, 2 anni e mezzo, inizia a domandarsi in quale negozio di giocattoli si rifornisca papà. «Il piccolo mi chiede da dove porto questi premi, ma per me contano solo le vittorie», ha aggiunto Lautaro con saggezza paterna. E da lì si è lanciato già verso la Champions, visto che dopodomani a San Siro arriva l’Arsenal di Arteta: «C’è tantissima stanchezza, ma dobbiamo recuperare velocemente testa e fisico e fare punti contro una squadra forte». In Coppa non segna da due turni e, a occhio e croce, non c’è molto di cui preoccuparsi", chiude Gazzetta.

 

