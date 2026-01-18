"Le (buone) abitudini sono così antiche che bastano due partite e mezzo diverse dall’ordinario, senza segnare, a stranire qualcuno. Poi capita sempre che Lautaro torni a fare il Lautaro e rimetta a posto l’ordine delle cose: l’argentino timbra, l’Inter torna a girare attorno al suo sole. Tra l’altro, il Toro ha messo un bel fiocco alla rete di giornata: da rimirare, oltre il dribbling sullo stretto, la protezione del pallone con tagliafuori da pivot e il tocco furbo da tre punti. Si è imbizzarrito prima di concludere di fino perché dentro allo stesso attaccante convivono la furia dionisiaca nella difesa del pallone e il controllo apollineo del corpo al momento del tiro. Il piacere di dare cazzotti al difensore di turno e il gusto del gol elegante. In questo spettacolo d’arte varia, non a caso, Lautaro è uno dei due soli giocatori che in stagione hanno realizzato più di tre reti sia con il piede destro (cinque, incluso quello nel match di ieri) sia con il sinistro (quattro). Assieme a lui, ci sarebbe Igor Thiago del Brentford, ma con molta meno nobiltà. Tra gli undici timbrati di suo pugno e i quattro assist elargiti, Martinez è il primo in A a partecipare attivamente ad almeno 15 marcature in ognuna delle ultime sette stagioni. Sarà un caso che all’estero, nello stesso periodo, ci siano riusciti solo Kane, Mbappé ed Haaland?", riporta La Gazzetta dello Sport.