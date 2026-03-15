L'esplosione dell'Inter si è avvertita in tutta la sua potenza al fischio finale dell'arbitro Manganiello dopo la partita con l'Atalanta

L'esplosione dell'Inter si è avvertita in tutta la sua potenza al fischio finale dell'arbitro Manganiello dopo la partita con l'Atalanta.

"La furia nerazzurra è esplosa al triplice fischio: barella, Dumfries, de Vrij ed altri a chiedere spiegazioni al direttore di gara, poi il silenzio stampa deciso dopo la riunione di due ore in spogliatoio (presenti Marotta, Ausilio, il vice Baccin, il club manager ferri e ovviamente Chivu. Un silenzio assordante, quello dell'allenatore e degli altri componenti del club".