L'esplosione dell'Inter si è avvertita in tutta la sua potenza al fischio finale dell'arbitro Manganiello dopo la partita con l'Atalanta.
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fcinter1908 news rassegna stampa Inter esplosa: “Barella e Dumfries dall’arbitro. Ecco cosa è successo negli spogliatoi”
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Inter esplosa: “Barella e Dumfries dall’arbitro. Ecco cosa è successo negli spogliatoi”
L'esplosione dell'Inter si è avvertita in tutta la sua potenza al fischio finale dell'arbitro Manganiello dopo la partita con l'Atalanta
Ecco il racconto de Il Giorno:
"La furia nerazzurra è esplosa al triplice fischio: barella, Dumfries, de Vrij ed altri a chiedere spiegazioni al direttore di gara, poi il silenzio stampa deciso dopo la riunione di due ore in spogliatoio (presenti Marotta, Ausilio, il vice Baccin, il club manager ferri e ovviamente Chivu. Un silenzio assordante, quello dell'allenatore e degli altri componenti del club".
(Fonte: Il Giorno)
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