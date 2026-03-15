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Inter esplosa: “Barella e Dumfries dall’arbitro. Ecco cosa è successo negli spogliatoi”

Inter esplosa: “Barella e Dumfries dall’arbitro. Ecco cosa è successo negli spogliatoi” - immagine 1
L'esplosione dell'Inter si è avvertita in tutta la sua potenza al fischio finale dell'arbitro Manganiello dopo la partita con l'Atalanta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'esplosione dell'Inter si è avvertita in tutta la sua potenza al fischio finale dell'arbitro Manganiello dopo la partita con l'Atalanta.

Inter esplosa: “Barella e Dumfries dall’arbitro. Ecco cosa è successo negli spogliatoi” - immagine 1
Getty Images

Ecco il racconto de Il Giorno:

Inter esplosa: “Barella e Dumfries dall’arbitro. Ecco cosa è successo negli spogliatoi”- immagine 3
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"La furia nerazzurra è esplosa al triplice fischio: barella, Dumfries, de Vrij ed altri a chiedere spiegazioni al direttore di gara, poi il silenzio stampa deciso dopo la riunione di due ore in spogliatoio (presenti Marotta, Ausilio, il vice Baccin, il club manager ferri e ovviamente Chivu. Un silenzio assordante, quello dell'allenatore e degli altri componenti del club".

(Fonte: Il Giorno)

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