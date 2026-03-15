I vertici arbitrali danno ragione alla furia dell'Inter e ammettono che i nerazzurri avrebbero meritato l'assegnazione del calcio di rigore

I vertici arbitrali danno ragione alla furia dell'Inter e ammettono che i nerazzurri avrebbero meritato l'assegnazione del calcio di rigore per il contatto Frattesi-Scalvini. Lo riporta il Corriere della Sera oggi in edicola:

"E nel cuore dell’area, con la palla già distante, un colpo di Scalvini in ritardo su Frattesi (identico a un fallo fischiato a Darmian con il Verona nell’anno della seconda stella) completa il quadro, con due episodi che mandano in cortocircuito i nerazzurri. E riaprono la lotta scudetto".

"In tribuna Gervasoni e De Marco dell’Aia (come i vertici) fanno capire che almeno sul rigore l’Inter ha ragione. Era successo anche l’anno scorso, dopo il ko a San Siro con la Roma, per un fallo non visto di Ndicka su Bisseck. I fantasmi non vengono mai da soli".