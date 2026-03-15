"Il silenzio stampa dopo la gara ha consentito all'Inter di non parlare nemmeno di calcio", scrive Repubblica

Matteo Pifferi Redattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 12:32)

L'Inter ha deciso per il silenzio stampa dopo gli errori arbitrali che hanno condizionato la partita contro l'Atalanta. Il tocco di Sulemana su Dumfries e, soprattutto, il mancato calcio di rigore assegnato per il fallo di Scalvini su Frattesi, sul quale il VAR non è intervenuto e nemmeno Manganiello in campo.

"Il silenzio stampa dopo la gara ha consentito all'Inter di non parlare nemmeno di calcio. E cioè di come abbia fatto a non vincere una partita in casa in cui era andata in vantaggio dopo 25 minuti grazie al gol di Pio Esposito, su assist di Barella, contro un'avversaria scossa dalla sconfitta per 6-1 contro il Bayern Monaco in Champions appena quattro giorni prima", spiega Repubblica che poi indica anche alcuni responsabili:

"I maggiori responsabili sono Thuram, che si è divorato due occasioni per raddoppiare; Dumfries, che non è rimasto in piedi (spintarella o non spintarella) sull'azione del pareggio; e lo stesso Chivu, incapace di rispondere a Palladino, che nel finale ha schierato il tridente pesantissimo: Sulemana, Krstovic e De Ketelaere. «I cambi hanno fatto la differenza. Punto meritato», esulta il tecnico atalantino, che porta a casa un pareggio d'oro, dopo sette sconfitte consecutive contro l'Inter, a cui non resta che tifare Lazio, per evitare che lo scudetto torni a essere conteso. Di certo, dopo il mezzo disastro di San Siro — non solo arbitrale — è di nuovo contendibile".