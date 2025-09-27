Cagliari-Inter sarà anche la sfida tra i fratelli Esposito: da una parte Sebastiano, che ha scelto la Sardegna per continuare a dare slancio alla sua carriera, dall'altra Pio, che vuole confrontarsi ai massimi livelli in nerazzurro. Un affare di famiglia, come racconta Repubblica: "Tra Sebastiano e Pio c'è di mezzo il mare. I fratelli Esposito da bambini hanno condiviso il sogno di fare i calciatori, nel rione Cicerone di Castellammare di Stabia. Ma la vita li ha allontanati. Il primo, a 23 anni, cerca la salvezza in Sardegna, nel Cagliari di Fabio Pisacane, dopo una stagione di tante luci e qualche ombra a Empoli. Il secondo, che di anni ne ha 20, dopo essere stato vice-capocannoniere in Serie B con lo Spezia, ora è la grande speranza dell'Inter di Cristian Chivu, che lo ha cresciuto nelle giovanili nerazzurre, e della Nazionale, che paga la penuria di talenti giovani".
news
Fratelli Esposito, un affare di famiglia: ecco cosa può riservare Cagliari-Inter
"Questa sera alla Unipol Domus i due potrebbero incontrarsi da avversari, almeno per qualche minuto. Seba, con ogni probabilità, partirà titolare. Pio salvo sorprese tornerà in panchina, dopo due gare giocate dall'inizio al fianco di Thuram al posto dell'acciaccato Lautaro. Ma ora il capitano è tornato e le gerarchie sono ristabilite. Per vivere l'ennesima favola che riguarda i due fratelli, dopo l'avvicendamento fra l'uno e l'altro in nerazzurro lo scorso giugno al Mondiale per club sul campo dei Seattle Sounders, bisognerà probabilmente attendere il finale di partita. Sempre che, quando Chivu si deciderà a mettere in campo Pio, Pisadog — così i compagni chiamavano l'arcigno difensore Pisacane quando ancora giocava — non abbia già richiamato in panchina Seba. Di certo entrambi, ancora a secco di gol, fremono per segnare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA