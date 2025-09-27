Cagliari-Inter sarà anche la sfida tra i fratelli Esposito: da una parte Sebastiano, che ha scelto la Sardegna per continuare a dare slancio alla sua carriera, dall'altra Pio, che vuole confrontarsi ai massimi livelli in nerazzurro. Un affare di famiglia, come racconta Repubblica: "Tra Sebastiano e Pio c'è di mezzo il mare. I fratelli Esposito da bambini hanno condiviso il sogno di fare i calciatori, nel rione Cicerone di Castellammare di Stabia. Ma la vita li ha allontanati. Il primo, a 23 anni, cerca la salvezza in Sardegna, nel Cagliari di Fabio Pisacane, dopo una stagione di tante luci e qualche ombra a Empoli. Il secondo, che di anni ne ha 20, dopo essere stato vice-capocannoniere in Serie B con lo Spezia, ora è la grande speranza dell'Inter di Cristian Chivu, che lo ha cresciuto nelle giovanili nerazzurre, e della Nazionale, che paga la penuria di talenti giovani".