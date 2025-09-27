Cagliari-Inter, si sfidano gli Esposito alla Domus Arena. Ma solo uno partirà dal 1′

"Si inseguono e si sfiorano, al massimo si sfidano, ma per pochi minuti e senza gonfiare la rete. Cagliari-Inter sarà anche la partita degli Esposito: il 2002 Sebastiano contro il 2005 Francesco Pio. Fratelli, non compagni di squadra: i due, cresciuti all'Inter come il fratellone Salvatore, non sono mai scesi in campo nella stessa partita indossando la stessa maglia. Non ci sono riusciti nemmeno al recente Mondiale per club giocato negli Stati Uniti, quando agli ordini di Cristian Chivu hanno provato l'ebbrezza di tornare ad allenarsi insieme e figurare nella stessa distinta, ma non sono mai stati schierati insieme in campo. Magari lo faranno in Nazionale, un giorno, anche se al momento è il più giovane a indossare l'azzurro dei grandi, che per Sebastiano sembra un po' più lontano", scrive Tuttosport.

"Pure da avversari non si sono quasi mai incrociati: due scampoli di due partite nella Serie B 2023/2024, Sampdoria-Spezia andata e ritorno, 27 minuti complessivi in campo contemporaneamente. Alla quattordicesima giornata Sebastiano partì titolare nella Samp e Pio entrò nei minuti finali nello Spezia, alla trentaquattresima andò esattamente al contrario: troppo poco per poter trovare la via della rete. Questa sera in Sardegna potrebbe andare alla stessa maniera, almeno dal primo minuto: salvo sorprese, nell'Inter dovrebbe rivedersi Lautaro dal primo minuto. Lui sì che ha giocato con Sebastiano, più di quanto per ora non abbia fatto con Pio. Non è sulle aspettative, però, che si vincono le partite e costruiscono carriere: se Pio insegue il primo gol in Serie A, Sebastiano ne ha già segnati nove. E si parte da qui, in una sfida che si chiuderà con sorrisi e abbracci, comunque vada. Meglio non esagerare, visto il precedente dei Thuram e la critica che corre facile sui social", aggiunge il quotidiano.