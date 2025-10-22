Il giocatore ha segnato dopo un paio di errori vistosi vicino alla porta e ha ringraziato chi gli ha dato il passaggio vincente per il suo primo gol in Europa

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 01:25)

Aveva sbagliato due gol e aveva fornito un assist generosissimo a Lautaro Martinez. E già si sentivano i soliti commenti su Francesco Pio Esposito per tutti gli elogi che sta ricevendo, per le aspettative altissime da parte degli addetti ai lavori e per la promessa che è e che i tifosi italiani, in generale, dovrebbero sperare venisse mantenuta. Ma il giocatore nerazzurro, che ha giocato da titolare accanto al capitano, è riuscito a trovare poi anche il gol, il suo primo in Champions, su assist di Bonny.

Non si era capacitato di come aveva calciato male davanti alla porta poco prima e il compagno gli ha dato la chance di rimettere a posto le cose dandogli una bella che lui ha trasformato in rete. Subito è corso ad abbracciare il francese e ad indicarlo per spiegare: "Il gol è tuo". Lo ha abbracciato fortissimo, si è emozionato tanto e sembrava volesse piangere per liberarsi per quegli errori fatti poco prima, ma sono arrivati anche gli altri compagni a circondare i due giovani interisti e allora è finita lì.

Ma, come se in quell'abbraccio non lo avesse fatto abbastanza, Esposito ha voluto ringraziare pubblicamente Bonny con un post sui social: "Grazie Fenomeno", ha scritto il centravanti nerazzurro al compagno di reparto. Un cuoricino e la foto di quell'abbraccio insieme a fare da sfondo in una serata in cui ancora una volta quei due là hanno dimostrato di poter fare la differenza. A prescindere dalle aspettative.