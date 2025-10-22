Sul gol del vantaggio dell'Inter Bisseck colpisce di testa e tocca anche con la mano involontariamente, ma la rete è regolare

Sul gol del vantaggio dell'Inter Bisseck colpisce di testa e tocca anche con la mano involontariamente, ma la rete è da convalidare per regolamento. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport:

Regolare il gol del vantaggio di Dumfries dopo un tocco involontario di mano di Bisseck. Una rete segnata dopo un tocco di mano accidentale di un compagno non è punibile. Lo è se a toccare la palla con la mano è lo stesso giocatore che poi segna il gol (immediatezza). Nella ripresa stacco di testa di Lautaro, Mac Allister lo contrasta col la mano alta e tocca la palla. Il braccio è sopra la spalla e Nyberg, richiamato al Var, non può che concedere il rigore