Inter-Lecce, pagelle Tuttosport: top Pio, flop Diouf. Ecco tutti i voti

Il migliore in campo in Inter-Lecce per Tuttosport è, ovviamente, Francesco Pio Esposito: ecco tutte le pagelle

Matteo Pifferi Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 15:46)

Il migliore in campo in Inter-Lecce per Tuttosport è, ovviamente, Francesco Pio Esposito, entrato nel secondo tempo e autore del gol che ha deciso la partita. "Il voto è tutto per un gol che può essere fondamentale nell’economia della lotta scudetto", commenta Tuttosport.

6,5, invece, il voto di Lautaro che "dà la scossa). Stessa valutazione anche per Zielinski e Carlos Augusto. Il resto della squadra prende la sufficienza (6) ad eccezione di Thuram, Bonny e Barella, tutti e tre da 5,5 secondo Tuttosport.

Il peggiore in campo, però, è Diouf: "Un conto è giocare l’ultimo quarto d’ora, un altro farci una partita intera a destra, per giunta utilizzando solo il piede sinistro. Fatica e risulta prevedibile", con tanto di 5 in pagella.

PAGELLE INTER-LECCE TUTTOSPORT — Sommer 6

Akanji 6

Acerbi 6

Bastoni 6

Diouf 5 (Luis Henrique 6)

Barella 5,5 (Frattesi 6)

Zielinski 6,5

Mkhitaryan 6 (Lautaro 6,5)

Carlos Augusto 6,5

Thuram 5,5 (Sucic sv)

Bonny 5,5 (Esposito 7,5)