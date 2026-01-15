Il migliore in campo in Inter-Lecce per Tuttosport è, ovviamente, Francesco Pio Esposito, entrato nel secondo tempo e autore del gol che ha deciso la partita. "Il voto è tutto per un gol che può essere fondamentale nell’economia della lotta scudetto", commenta Tuttosport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter-Lecce, pagelle Tuttosport: top Pio, flop Diouf. Ecco tutti i voti
news
Inter-Lecce, pagelle Tuttosport: top Pio, flop Diouf. Ecco tutti i voti
Il migliore in campo in Inter-Lecce per Tuttosport è, ovviamente, Francesco Pio Esposito: ecco tutte le pagelle
6,5, invece, il voto di Lautaro che "dà la scossa). Stessa valutazione anche per Zielinski e Carlos Augusto. Il resto della squadra prende la sufficienza (6) ad eccezione di Thuram, Bonny e Barella, tutti e tre da 5,5 secondo Tuttosport.
Il peggiore in campo, però, è Diouf: "Un conto è giocare l’ultimo quarto d’ora, un altro farci una partita intera a destra, per giunta utilizzando solo il piede sinistro. Fatica e risulta prevedibile", con tanto di 5 in pagella.
PAGELLE INTER-LECCE TUTTOSPORT—
Sommer 6
Akanji 6
Acerbi 6
Bastoni 6
Diouf 5 (Luis Henrique 6)
Barella 5,5 (Frattesi 6)
Zielinski 6,5
Mkhitaryan 6 (Lautaro 6,5)
Carlos Augusto 6,5
Thuram 5,5 (Sucic sv)
Bonny 5,5 (Esposito 7,5)
© RIPRODUZIONE RISERVATA