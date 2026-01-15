Il Corriere dello Sport in edicola oggi boccia la direzione arbitrale di Maresca in Inter-Lecce: ecco il giudizio

Matteo Pifferi Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 08:32)

Il Corriere dello Sport in edicola oggi boccia la direzione arbitrale di Maresca in Inter-Lecce. Voto 5 per l'arbitro della sezione di Napoli e il quotidiano spiega il perché:

"Se doveva essere l’occasione di rilanciare Maresca su un palcoscenico medio/alto, l’occasione l’arbitro di Napoli l’ha fallita: la simulazione a Thuram la approverà solo Rocchi (per carità, è il capo, al momento fa e disfa a piacimento), il rigore è proprio un errore di lettura, evidentemente ha perso lo smalto. forse sarebbe più produttivo farlo studiare da VAR (certo, con questi VAR...).

Anche live era chiaro che il contatto (leggero) fra Danilo Veiga e Bonny non fosse calcio di rigore: leggero, senza forza, non c’è aggancio.

Rocchi chiede ti togliere i rigori che ci sono (i tacchetti di Locatelli, pur senza affondare, sulla tibia di Johnsen ad esempio) figurarsi questo. Il tutto senza vedere (ci si riesce solo al replay) che il giocatore giallorosso tocca il pallone con la parte esterna del piede (pallone che però resta lì, nella disponibilità di entrambi, se il contatto fosse stato falloso...)", si legge sul CorSport che poi torna sul giallo per simulazione per Thuram:

"Di solito, chi ammonisce per simulazione anche in presenza di un contatto lo fa per dare forza ad una decisione che non ne ha: c’è un contatto leggerissimo fra Pierotti e Thuram che va giù, il giallo è un errore. Non tutte le cadute sono simulazione". Voto 6,5, invece, per il VAR Maggioni secondo il Corriere dello Sport.