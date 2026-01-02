Il club nerazzurro ha scelto di trattenere a Milano il giovane attaccante dopo l'esperienza in Serie B con lo Spezia e sta ricambiando facendo tante cose giuste quando viene chiamato in causa

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 16:16)

L'Inter e i buoni propositi per l'anno appena iniziato. Tra quelli nerazzurri non può non esserci Pio Esposito. Trattenuto dal club nerazzurro a partire dal Mondiale per Club dopo l'esperienza in B con lo Spezia, ha suscitato l'interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori per capacità, potenzialità e un modo di fare in campo che lo rendono una delle promesse più attendibili del calcio italiano.

"Il desiderio, di Pio e dell’Inter, è che la prima stagione di Esposito tra i grandi in nerazzurro sia il trampolino definitivo per un (lungo e luminoso) futuro nel club ma anche la rampa di lancio utile a consacrare il ragazzo di Castellammare in ottica azzurra. Da questo secondo punto di vista, i playoff di marzo prima e l’eventuale Mondiale in Usa, Canada e Messico poi, sono (sarebbero?) le occasioni perfette", sostiene La Gazzetta dello Sport sul giocatore nerazzurro che è stato subito convocato da Gattuso appena arrivato alla guida dell'Italia.

I suoi compagni, a partire da Lautaro, lo dicono sempre che è il momento di lasciarlo crescere, lasciarlo anche sbagliare perché un ragazzo con tanto talento si deve aspettare. Nel 2025 è tornato a Milano e ha esordito e segnato nelle competizioni più importanti con la maglia dell'Inter e della Nazionale. 14 presenze, 3 da titolare, 3 gol, 4 assist e 3 dati proprio al capitano nerazzurro. Con lui e da lui Esposito impara e spera di poter mettere a frutto tutto già nel 2026 mentre sta imparando a diventare grande.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)