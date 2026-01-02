Inter, tabù Bologna da sfatare: Chivu con i migliori, un solo dubbio. Acerbi…

Le possibili scelte di formazione dell'allenatore nerazzurro in vista della sfida di Serie A a San Siro con il Bologna

Alessandro De Felice Redattore 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 13:46)

L’Inter torna a lavoro oggi per preparare la sfida di campionato contro il Bologna, in programma domenica sera a San Siro.

Dopo il giorno di riposo concesso a Capodanno da Chivu, i nerazzurri si rivedono a pranzo per mangiare insieme, prima dell’allenamento nel pomeriggio.

Buone notizie per il tecnico, che ritrova due uomini:

“Il ginocchio di Bonny non crea preoccupazione e così il francese è vicino al definitivo rientro in gruppo, così come Darmian ha “stabilizzato” il polpaccio e potrà davvero far iniziare la sua stagione che, nei fatti, non è mai partita”.

Entrambi non saranno convocati contro il Bologna, ma dovrebbero tornare a disposizione per il Parma o al massimo contro il Napoli.

16 giorni dopo Riad sarà di nuovo Inter-Bologna. Chivu è intenzionato a presentare la migliore formazione possibile, diversa da quella un po’ sperimentale di Riad, causa infortuni e strategia in vista dell’eventuale finale.

“Ci sarà Calhanoglu in regia, mancato in Arabia perché ancora non del tutto recuperato, e la ThuLa davanti” rivela La Gazzetta dello Sport.

Qualche dubbio in mezzo al campo:

“Nel ruolo di mezzala sinistra, si ricandida a un posto l’eterno Mkhitaryan, ma continua a scalare gerarchie Zielinski. Sarà ballottaggio tra di loro, con Sucic leggermente dietro. Sulla fascia destra, invece, dovrebbe essere l’ottava volta di fila dall’inizio per Luis Henrique”.

In difesa torna Acerbi: “Ha già fatto un paio di sedute col gruppo ed è ormai convocabile, anche se nel mentre Akanji ha fatto benone nel “suo” ruolo di centrale”.