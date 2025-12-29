La Juve andrà sul mercato per accontentare Spalletti. Il nuovo tecnico ha chiesto un centrocampista e guarda anche in casa Inter

"Alla Continassa s’accende la caccia al centrocampista, che resta la priorità per il mercato di gennaio. L’ad Damien Comolli e il nuovo direttore sportivo Marco Ottolini faranno il massimo per regalare una munizione in più a Luciano Spalletti in mezzo al campo. Le idee sono tante, come i sondaggi. All’ex ct non dispiacerebbe riabbracciare l’allievo dei tempi azzurri Davide Frattesi, ma l’interista non è l’unico nome oggetto di valutazioni. Accanto ai sogni Sandro Tonali (Newcastle) e Pierre-Emile Hojbjerg (Marsiglia), si fanno largo alcune possibili occasioni in prestito o a costi contenuti. L’ultima candidatura arriva dall’Inghilterra: Guido Rodriguez, 31enne centrocampista d’ordine argentino finito ai margini nel West Ham", scrive La Gazzetta dello Sport.