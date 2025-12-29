FC Inter 1908
Inter, sempre Lautaro: record dopo record. Esposito sa come accenderlo, Chivu può approfondire

Il capitano dell'Inter segna ancora una volta all'Atalanta e decide una partita importante. Decisivo l'ingresso di Esposito che gli serve l'assist
Andrea Della Sala Redattore 

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez segna ancora una volta all'Atalanta e decide una partita importante. Decisivo l'ingresso di Esposito che gli serve l'assist:

"La Dea sventola sempre come un drappo rosso in un’arena infuocata davanti al Toro. Lautaro ha segnato un altro gol all’Atalanta e questo è ben più pesante di altri perché rilancia l’Inter – con una partita in meno – in testa alla classifica. Durante queste feste non può essere che «un regalo per tutti i tifosi interisti». Per il capitano si tratta dell’ottava rete in carriera contro i bergamaschi, e via al ricalcolo delle partecipazioni a gol contro di loro. Doppia cifra raggiunta, dieci in tutto (in 13 partite), dieci come contro la Salernitana, solo contro il Cagliari ne vanta di più (13). Altri numeri: Lautaro è andato in rete per quattro presenze di fila come non accadeva dal dicembre 2021, e quello di ieri è stato il 15esimo gol in campionato nel 2025 (lui il più prolifico della A insieme a Orsolini) e il numero 166 con la maglia dell’Inter. Boninsegna è a meno cinque", scrive La Gazzetta dello Sport.

Inter, sempre Lautaro: record dopo record. Esposito sa come accenderlo, Chivu può approfondire- immagine 2
"L’Inter dopo la trasferta di Bergamo ripercorre l’A4 in direzione Milano anche con una nuova certezza. Lì davanti Lautaro con Pio sa, eccome, come accendersi. La «Pi-La», in trasferta, per la seconda volta è riuscita a illuminare un secondo tempo col risultato ancora bloccato. Il copione è sembrato lo stesso, identico, di Pisa, e non solo perché si giocava contro un’altra squadra nerazzurra: esce Thuram, entra Pio, il 94 ha un impatto immediato e serve a Lautaro il gol in grado di muovere un risultato inchiodato sullo 0-0".

Inter, sempre Lautaro: record dopo record. Esposito sa come accenderlo, Chivu può approfondire- immagine 3
"Se Chivu volesse investigare e approfondire la bontà di questa connessione italo-argentina potrebbe dire che due indizi sono una coincidenza, ma in realtà il terzo indizio – quello della prova definitiva – si può andare a ricercare in Champions. Union Saint-Gilloise-Inter: il secondo gol, quello di Lautaro, nacque da un altro assist di Pio ma probabilmente il 4-0 nerazzurro fece passare sottotraccia quello che allora (era il 21 ottobre) più che una futuribile intesa prolifica era un embrione di essa. Poco più di due mesi dopo si vede ben altro", aggiunge Gazzetta.

