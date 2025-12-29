"La Dea sventola sempre come un drappo rosso in un’arena infuocata davanti al Toro. Lautaro ha segnato un altro gol all’Atalanta e questo è ben più pesante di altri perché rilancia l’Inter – con una partita in meno – in testa alla classifica. Durante queste feste non può essere che «un regalo per tutti i tifosi interisti». Per il capitano si tratta dell’ottava rete in carriera contro i bergamaschi, e via al ricalcolo delle partecipazioni a gol contro di loro. Doppia cifra raggiunta, dieci in tutto (in 13 partite), dieci come contro la Salernitana, solo contro il Cagliari ne vanta di più (13). Altri numeri: Lautaro è andato in rete per quattro presenze di fila come non accadeva dal dicembre 2021, e quello di ieri è stato il 15esimo gol in campionato nel 2025 (lui il più prolifico della A insieme a Orsolini) e il numero 166 con la maglia dell’Inter. Boninsegna è a meno cinque", scrive La Gazzetta dello Sport.