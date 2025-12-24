Pio Esposito e il numero 94: ecco perché l’ha scelto

Un numero particolare scelto da lui e suo fratello Sebastiano per omaggiare il posto da dove è cominciato tutto

Eva A. Provenzano 24 dicembre 2025

Curiosità che i più informati già conoscono e che alcuni ancora non hanno soddisfatto anche se si sono chiesti perché. Il numero 94 sulla maglia di un giocatore è sicuramente insolito. Francesco PioEspositolo ha scelto per la maglia dell'Inter. Dal 9 dello Spezia al 94 con un'idea precisa.

Un numero condiviso dal fratello maggiore, Sebastiano, ex nerazzurro pure lui, oggi giocatore del Cagliari. Un omaggio al posto dove sono nati, Castellammare di Stabia e dove sono cresciuti, nel quartiere Ciceron 94, che è anche il nome del campetto dove hanno tirato i primi calci ad un pallone e dove tutto è iniziato.

Quella della famiglia Esposito è la storia di tre ragazzi che il calcio ha scelto e a cui ha dato tanto e che sono passati tutti nelle giovanili dell'Inter. Destini intrecciati con i colori nerazzurri sullo sfondo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)