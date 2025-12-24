Curiosità che i più informati già conoscono e che alcuni ancora non hanno soddisfatto anche se si sono chiesti perché. Il numero 94 sulla maglia di un giocatore è sicuramente insolito. Francesco PioEspositolo ha scelto per la maglia dell'Inter. Dal 9 dello Spezia al 94 con un'idea precisa.
Pio Esposito e il numero 94: ecco perché l’ha scelto
Un numero particolare scelto da lui e suo fratello Sebastiano per omaggiare il posto da dove è cominciato tutto
Un numero condiviso dal fratello maggiore, Sebastiano, ex nerazzurro pure lui, oggi giocatore del Cagliari. Un omaggio al posto dove sono nati, Castellammare di Stabia e dove sono cresciuti, nel quartiere Ciceron 94, che è anche il nome del campetto dove hanno tirato i primi calci ad un pallone e dove tutto è iniziato.
Quella della famiglia Esposito è la storia di tre ragazzi che il calcio ha scelto e a cui ha dato tanto e che sono passati tutti nelle giovanili dell'Inter. Destini intrecciati con i colori nerazzurri sullo sfondo.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
