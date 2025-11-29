Dopo aver ricevuto tanti elogi per i gol segnati con l'Inter e la Nazionale, è arrivata anche qualche critica per Pio Esposito. Soprattutto per la prestazione da subentrante a Madrid e quella palla sanguinosa persa a centrocampo.
Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Dalla palla buttata via malamente da cui è nato l’angolo fatale dell’Atletico fa malissimo. A detta dello staff, però, imparare a misurarsi con l’errore aiuterà Pio nella fiducia perfino più di un gol".
