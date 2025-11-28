Solo sfortuna, mi avete chiesto? No, secondo me no. Non è solo sfortuna, non è nemmeno soprattutto sfortuna, perché altrimenti se si ragiona soltanto con buona e cattiva sorte si va a finire che ognuno commenta come gli pare. Cerchiamo di vedere quello che è successo. Naturalmente nel derby andava considerata la forza dell'avversario, compreso il portiere che ha parato un rigore. Nel caso della sconfitta a Madrid contro l'Atletico, secondo me, sono entrati in gioco anche alcuni errori. Il più visibile è la disattenzione generale della difesa dell'Inter in occasione del calcio d'angolo che poi ha generato il gol di Jiménez, uno specialista sì, ma lui salta. Il giocatore dell'Atletico Madrid, gli altri dell'Inter restano tutti a guardare e poi ci sono anche i cambi di Chivu che sinceramente non mi hanno convinto perché troppi giocatori giovani e inesperti e incapaci di gestire una partita così delicata nei minuti più delicati in un contesto in cui invece l'Atletico Madrid poteva sfruttare tutta la propria forza e anche esperienza per certi momenti.