Sabatini: “Non convinto dai cambi di Chivu: vi spiego perché. Esposito? Il giudizio aggiornato”

Il giornalista, Sandro Sabatini, ha parlato della sconfitta dell'Inter e del percorso di maturazione di Pio Esposito sul suo canale YouTube
Andrea Della Sala 

Solo sfortuna, mi avete chiesto? No, secondo me no. Non è solo sfortuna, non è nemmeno soprattutto sfortuna, perché altrimenti se si ragiona soltanto con buona e cattiva sorte si va a finire che ognuno commenta come gli pare. Cerchiamo di vedere quello che è successo. Naturalmente nel derby andava considerata la forza dell'avversario, compreso il portiere che ha parato un rigore. Nel caso della sconfitta a Madrid contro l'Atletico, secondo me, sono entrati in gioco anche alcuni errori. Il più visibile è la disattenzione generale della difesa dell'Inter in occasione del calcio d'angolo che poi ha generato il gol di Jiménez, uno specialista sì, ma lui salta. Il giocatore dell'Atletico Madrid, gli altri dell'Inter restano tutti a guardare e poi ci sono anche i cambi di Chivu che sinceramente non mi hanno convinto perché troppi giocatori giovani e inesperti e incapaci di gestire una partita così delicata nei minuti più delicati in un contesto in cui invece l'Atletico Madrid poteva sfruttare tutta la propria forza e anche esperienza per certi momenti. 

Qual è il giudizio aggiornato su Pio Esposito? Beh, qui è un po' polemica come domanda perché io sono un fan di Pio Esposito, stravedo per lui, intravedo in Pio Esposito il futuro da centravanti dell'Inter e anche della nazionale italiana, però ho gli occhi per guardare e quindi dico che le ultime prestazioni di Pio Esposito in alcuni particolari non sono state impeccabili, diciamo così. Restando alla partita di Madrid contro l'Atletico, il corner da cui nasce poi il gol decisivo del 2-1 degli spagnoli è generato anche da una disattenzione di Pio Esposito e di Frattesi. Quindi, giocatore validissimo, di prospettiva enorme, intelligente, sa giocare, sa segnare, però anche lui sbaglia. Quindi, qual è l'aggiornamento su Pio Esposito? Che deve crescere, deve maturare. Si sapeva, non faccio parte di quelli che o bravo bravo o scarso scarso, non sono di quelli che divide tutto in bene bene o male male. Dico che la traiettoria di crescita di Pio Esposito si sta verificando e attuando anche attraverso alcuni passaggi a vuoto.

