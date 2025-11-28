Qual è il giudizio aggiornato su Pio Esposito? Beh, qui è un po' polemica come domanda perché io sono un fan di Pio Esposito, stravedo per lui, intravedo in Pio Esposito il futuro da centravanti dell'Inter e anche della nazionale italiana, però ho gli occhi per guardare e quindi dico che le ultime prestazioni di Pio Esposito in alcuni particolari non sono state impeccabili, diciamo così. Restando alla partita di Madrid contro l'Atletico, il corner da cui nasce poi il gol decisivo del 2-1 degli spagnoli è generato anche da una disattenzione di Pio Esposito e di Frattesi. Quindi, giocatore validissimo, di prospettiva enorme, intelligente, sa giocare, sa segnare, però anche lui sbaglia. Quindi, qual è l'aggiornamento su Pio Esposito? Che deve crescere, deve maturare. Si sapeva, non faccio parte di quelli che o bravo bravo o scarso scarso, non sono di quelli che divide tutto in bene bene o male male. Dico che la traiettoria di crescita di Pio Esposito si sta verificando e attuando anche attraverso alcuni passaggi a vuoto.
