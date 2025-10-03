I nerazzurri hanno iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino europeo, battendo l'Ajax e lo Slavia Praga

Fabio Alampi Redattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 09:33)

Il cammino dell'Inter in Champions League è iniziato nel migliore dei modi: i nerazzurri hanno battuto prima l'Ajax e poi lo Slavia Praga, segnando 5 gol e subendone zero, portandosi in testa alla classifica a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

Un rendimento che consente ai ragazzi di Chivu di guardare con maggior fiducia ai prossimi impegni europei, ma che riporta entusiasmo e tranquillità anche in ottica campionato. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter ha già ruggito davanti a chi temeva che la finale di Monaco potesse narcotizzarne lo slancio: in Champions League ha vinto in scioltezza due partite su due, completando un 5-0 aggregato contro Ajax e Slavia che sembra concepito apposta per demolire i mostri del Psg. I simboli esistono, evidentemente. E confortano l'autostima, oltre alla credibilità.

Calibrando le valutazioni con il valore degli avversari incontrati, Cristian Chivu ha cominciato la sua esperienza in Europa come meglio non avrebbe potuto. Consapevole del calendario spezzato a metà, prima quattro partite facili e dopo quattro difficili, sta accumulando i risultati che gli serviranno ad affrontare i mesi freddi del girone: a 6 punti, cioè a punteggio pieno, sono rimaste solo sei squadre, compreso il sorprendente Qarabag. Non era quindi scontato piazzarsi in cima alla classifica, avvicinando l'obiettivo minimo imposto dalla società che è la conquista degli ottavi di finale".