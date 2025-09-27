"Quella che si è appena consumata è stata una settimana senza impegni extra. Nella prossima, invece, ci sarà il secondo match di Champions, con lo Slavia Praga che si presenterà a San Siro. Anche quello con i cechi sarà un incontro da vincere a tutti i costi – per l’Inter è questa la condizione… -, ma Chivu se ne preoccuperà stasera soltanto dopo le 22.30. Prima c’è da sbrigare la pratica Cagliari. E il tecnico rumeno potrà farlo con un Lautaro in più. L’argentino, infatti, frenato dal mal di schiena nelle ultime due uscite, è destinato a riprendersi la sua maglia da titolare ed ha già messo nel mirino il Cagliari, ovvero la sua vittima preferita: 11 centri in 11 incroci", scrive il Corriere dello Sport.