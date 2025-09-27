Dubbio Dumfries, Chivu deciderà tra Luis Henrique e Darmian. In porta sembra in vantaggio Sommer su Martinez
CdS – Inter, ballottaggio a destra. Tornano Lautaro e Mkhitaryan: le ultime sulla formazione
"Quella che si è appena consumata è stata una settimana senza impegni extra. Nella prossima, invece, ci sarà il secondo match di Champions, con lo Slavia Praga che si presenterà a San Siro. Anche quello con i cechi sarà un incontro da vincere a tutti i costi – per l’Inter è questa la condizione… -, ma Chivu se ne preoccuperà stasera soltanto dopo le 22.30. Prima c’è da sbrigare la pratica Cagliari. E il tecnico rumeno potrà farlo con un Lautaro in più. L’argentino, infatti, frenato dal mal di schiena nelle ultime due uscite, è destinato a riprendersi la sua maglia da titolare ed ha già messo nel mirino il Cagliari, ovvero la sua vittima preferita: 11 centri in 11 incroci", scrive il Corriere dello Sport.
"Tutto lascia credere che avrà ancora al suo fianco Thuram, sempre presente dall’inizio in questo avvio di stagione. Il dubbio, semmai, riguarda Dumfries, che si trascina una contusione muscolare dalla gara con il Sassuolo di domenica scorsa e che potrebbe accomodarsi in panchina. Per sostituire l’olandese se la giocano Luis Henrique e Darmian. Sempre a proposito di ritorni tra i titolari, dovrebbero rivedersi dal primo minuto anche Mkhitaryan, al posto di Sucic, e pure Sommer in porta. Martinez ha riposto “presente” contro il Sassuolo, ma confermarlo vorrebbe dire fargli giocare due partite consecutive", aggiunge il quotidiano.
