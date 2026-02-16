"Nel frattempo la corazzata di Chivu si gode il primato, conquistato a metà dicembre con il colpaccio esterno di Genova per effettuare il sorpasso ai danni di Milan e Napoli. I numeri la dicono lunga sulle prestazioni di Lautaro e compagni, che hanno superato quota 60 punti dopo le prime 25 giornate in Serie A per la quinta volta nella storia dell’Inter. Le altre volte poi era finita con il tricolore cucito sul petto, vale a dire nel 1988-89 (64 lunghezze con Trapattoni in panchina), 2006-07 (67 con Mancini), 2007-08 (61 ancora con Mancini) e 2023-24 (66 con Inzaghi). Ovviamente i 64 punti dell’88-89 sono da considerarsi aggiornati ai 3 punti per vittoria, essendo all'epoca soltanto 2".