Solo quattro volte, prima di questa stagione, l'Inter aveva superato i 60 punti dopo 25 giornate di campionato. I tifosi nerazzurri possono toccare ferro, ma nelle precedenti occasioni era finita col tricolore. Scrive il Corriere dello Sport:
news
Inter, cammino da storia: solo Trap, Mancini e Inzaghi come Chivu. Fatto anche l’ultimo passo
"Nel frattempo la corazzata di Chivu si gode il primato, conquistato a metà dicembre con il colpaccio esterno di Genova per effettuare il sorpasso ai danni di Milan e Napoli. I numeri la dicono lunga sulle prestazioni di Lautaro e compagni, che hanno superato quota 60 punti dopo le prime 25 giornate in Serie A per la quinta volta nella storia dell’Inter. Le altre volte poi era finita con il tricolore cucito sul petto, vale a dire nel 1988-89 (64 lunghezze con Trapattoni in panchina), 2006-07 (67 con Mancini), 2007-08 (61 ancora con Mancini) e 2023-24 (66 con Inzaghi). Ovviamente i 64 punti dell’88-89 sono da considerarsi aggiornati ai 3 punti per vittoria, essendo all'epoca soltanto 2".
"Invece dal punto di vista delle vittorie, solo in altre tre occasioni i nerazzurri avevano vinto 20 delle prime 25 partite di campionato, ossia nel 1988-89, 2006-07 e 2023-24. A tutto questo i nerazzurri hanno aggiunto uno scontro diretto vinto, che prima della sfida contro la Juve sembrava uno scoglio insormontabile sia dal punto di vista psicologico sia da quello tecnico. Cristian Chivu dunque è riuscito a far compiere ai suoi un passo ulteriore, che potrà tornare utile proprio nel derby contro il Milan quando si giocherà in un San Siro a maggioranza rossonera".
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA