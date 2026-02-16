FC Inter 1908
CdS – Inter-Juve, doveva essere espulso Bastoni per doppio giallo (e simulazione). Chiellini…

Il Corriere dello Sport torna sull'episodio incriminato di Inter-Juventus. Secondo il quotidiano, Bastoni sarebbe stato meritevole di espulsione
Il Corriere dello Sport torna sull'episodio incriminato di Inter-Juventus. Secondo il quotidiano, Bastoni sarebbe stato meritevole di espulsione, e non Kalulu, poi costretto ad abbandonare il campo. Si legge:

"Due aspetti vanno sottolineati della notte buia e tempestosa di San Siro. La Juve, nel suo intervento di protesta, non ha mai citato l’Inter e neppure la condotta antisportiva di Bastoni, che pure doveva essere espulso al posto di Kalulu (simulazione e doppio giallo). Voleva mantenere il focus sul calcio italiano. Si avverte l’esigenza di un intervento federale per ristabilire chiarezza e operare, se possibile e quanto prima, dei correttivi. Da qui alla fine della stagione tutti si giocheranno obiettivi, soldi e futuro. Serve una linea coerente".

"Certo, senza il rosso al francese, niente sarebbe accaduto. La protesta nei confronti di La Penna - affrontato a muso duro da Comolli, Spalletti e Chiellini nel sottopassaggio - si era esaurita in modo vibrante nell’intervallo e potrebbe avere una coda nei provvedimenti del giudice sportivo. Dipenderà da cosa ha scritto nel referto l’arbitro romano a proposito del confronto nella pancia dello stadio Meazza tra primo e secondo tempo".

(Fonte: Corriere dello Sport)

