"Due aspetti vanno sottolineati della notte buia e tempestosa di San Siro. La Juve, nel suo intervento di protesta, non ha mai citato l’Inter e neppure la condotta antisportiva di Bastoni, che pure doveva essere espulso al posto di Kalulu (simulazione e doppio giallo). Voleva mantenere il focus sul calcio italiano. Si avverte l’esigenza di un intervento federale per ristabilire chiarezza e operare, se possibile e quanto prima, dei correttivi. Da qui alla fine della stagione tutti si giocheranno obiettivi, soldi e futuro. Serve una linea coerente".