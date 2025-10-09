Stanno facendo molto rumore le intercettazioni pubblicate da Repubblica che riguardano il trasferimento dal Lille al Napoli di Victor Osimhen, con l'ombra delle plusvalenze fittizie e di irregolarità in termini di bilancio. Eppure, come scrive La Gazzetta dello Sport, in casa partenopea non c'è alcuna preoccupazione: "Serenità. È la parola d'ordine dei legali del Napoli Gino Fabio Fulgeri, Gaetano Scalise e Lorenzo Contrada dopo la pubblicazione ieri mattina su Repubblica di una serie di intercettazioni sul caso del passaggio di Victor Osimhen dal Lilla al Napoli".

"Sul fronte sportivo il club non rischia nulla. Per la Procura federale diretta da Giuseppe Chinè, che ha da tempo analizzato gli atti del processo, non ci sono le condizioni per una istanza di revocazione (il Napoli è stato assolto in primo e secondo grado) così come era accaduto, sempre nel caso plusvalenze, per la Juventus, dove c'erano prove schiaccianti, ossia intercettazioni e carte di evidente natura confessoria con i valori dei giocatori modificati".