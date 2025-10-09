CorSport: “Inter, difesa migliorata. A gennaio niente rinforzi a meno che…”

L'Inter ha a disposizione 20-25 mln di euro da investire a gennaio ma potrebbe anche tenerlo in ottica giugno

Matteo Pifferi Redattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 11:46)

L'edizione odierna del Corriere dello Sport conferma come l'Inter abbia a disposizione circa 20-25 milioni di tesoretto da poter investire nel mercato di gennaio.

Al momento, però, non sembrano esserci necessità di rinforzare la squadra e il quotidiano lo ribadisce partendo dalla difesa: "Cominciando proprio dal reparto arretrato, le prime gare stagionali avevano sollevato qualche dubbio sulla fase difensiva. Non in merito ai singoli, semmai nel suo insieme. Insomma, i troppi gol incassati erano un problema innanzitutto di squadra. La situazione ora è decisamente migliorata, ma si continuerà a lavorare comunque su questa traccia. Nel reparto, invece, non sono emerse mancanze dal punto di vista numerico.

L’alternanza tra Acerbi e De Vrij funziona. Akanji non solo si è presto subito la titolarità, ma è considerato una certezza assoluta. Inoltre, la duttilità di Carlos Augusto garantisce un ricambio anche per Bastoni. Niente difensore a gennaio, quindi? È ancora presto per dirlo. Ma, ad oggi, a meno di un’occasione davvero ghiotta, là dietro si rimarrà così", spiega il CorSport.

Discorso analogo, anche per il centrocampo dove ci sono 7 giocatori per tre ruoli. In estate l'Inter ha cercato un profilo alla Kone salvo poi virare su Diouf che ha caratteristiche diverse rispetto al giallorosso. Qualora ci fosse un'opportunità, i nerazzurri potrebbero anche coglierla ma sarebbe necessaria una cessione.

E in attacco? La telenovela Lookman è finita con un nulla di fatto e Chivu ha trovato le risposte che cercava in Pio Esposito e Bonny. "Il rischio, per la verità, è che si alteri un equilibrio che sembra ormai raggiunto. Tra rapide verticalizzazioni e alti ritmi di gioco, la squadra nerazzurra ha i mezzi per creare comunque superiorità. E allora chissà che il tesoretto, alla fine, non venga davvero risparmiato per l’estate 2026. Quella dei veri cambiamenti. Per i quali serviranno certamente più risorse possibili", chiosa il Corriere dello Sport.