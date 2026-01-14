FC Inter 1908
ultimora

Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo Inter-Lecce, Andrea Stramaccioni ha fatto alcune considerazioni sulla vittoria dei nerazzurri, che proietta la squadra di Chivu in fuga in testa alla classifica:

"E' una partita che vale doppio per l'Inter e lo si è visto dall'esultanza di tutta la panchina dopo il gol di Esposito, tre punti pesanti, di rabbia, dopo il primo tempo più deludente della stagione. Pio? Il rapporto con Chivu va oltre il calcio, se non fosse stato per Cristian non sarebbe rimasto in questa rosa".

Getty Images

"Se il Milan vincesse a Como, resterebbe attaccato, ma se non dovesse vincere, questo potrebbe diventare un turno determinante perché sarebbe una fuga in un campionato molto equilibrato".

(Fonte: DAZN)

