"E' una partita che vale doppio per l'Inter e lo si è visto dall'esultanza di tutta la panchina dopo il gol di Esposito, tre punti pesanti, di rabbia, dopo il primo tempo più deludente della stagione. Pio? Il rapporto con Chivu va oltre il calcio, se non fosse stato per Cristian non sarebbe rimasto in questa rosa".