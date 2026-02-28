Euro 2032, sette città nominate: c’è Milano. Napoli assente ma…

"Sette città nominate (Roma, Milano, Firenze, Cagliari, Palermo, Genova e Salerno) ma Napoli no. La Figc ha fatto il punto sulle città candidate a ospitare Euro 2032 con la Turchia (alla fine saranno 5) dopo la visita della delegazione Uefa a Roma.

Non è passata inosservata l'assenza dello stadio Maradona. Non è un'esclusione definitiva, precisa il Comune di Napoli. «Dopo la riunione del 6 febbraio – ha spiegato l'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza – il Comitato Organizzatore ha chiesto un'ampia documentazione entro lunedì e riceverà tutto entro tale data». Il progetto definitivo per la ristrutturazione della casa del Napoli – che resta estraneo al progetto, De Laurentiis pensa ad un impianto tutto suo – dovrà essere consegnato all'Uefa entro il 31 luglio". Insomma, si capirà presto.