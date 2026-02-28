Vincere, per fare un altro passo verso il tricolore, e per rispondere alle tante critiche arrivate in questi giorni in seguito all'eliminazione dalla Champions League contro il Bodo Glimt. L'Inter a San Siro affronta un avversario insidioso come il Genoa di Daniele De Rossi.
Inter-Genoa, le formazioni UFFICIALI: c’è de Vrij, Bonny-Thuram in attacco
Fra i nerazzurri c'è la sorpresa de Vrij al centro della difesa, mentre Bonny-Thuram è la coppia d'attacco. Ecco le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 14 Bonny. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 53 Lavelli, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
GENOA (3-4-1-2): 16 Bijlow; 27 Marcandalli, 5 Østigård, 22 Vasquez; 77 Ellertsson, 32 Frendrup, 17 Malinovskyi, 3 Martín; 8 Baldanzi; 9 Vitinha, 29 Colombo. A disposizione: 1 Leali, 31 Siegrist, 39 Sommariva, 4 Amorim, 10 Messias, 13 Zätterström, 14 Onana, 18 Ekuban, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 70 Cornet, 73 Masini, 74 Doucoure. Allenatore: Daniele De Rossi.
Arbitro: Fabbri.
Assistenti: Zingarelli-Bercigli.
IV ufficiale: Perri.
VAR: Maggioni.
AVAR: Guida.
SQUALIFICATI
Inter: Bastoni (1).
Genoa: -
DIFFIDATI
Inter: -
Genoa: Marcandalli, Masini.
