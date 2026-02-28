“La sensazione è che già dal giorno dopo l’uscita col Bodo ci fosse questa necessità nel gruppo, nell’ambiente Pinetina di resecare e reagire dopo il Bodo. Il campionato deve essere gestito in maniera intelligente e razionale, va affrontata con la testa giusta la gara col Genoa di stasera. Arrivare con un margine di 10 punti alla sfida contro il Milan sarebbe un bel margine di sicurezza per il derby”.