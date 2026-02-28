FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Paventi (Sky): “Inter, so che alla Pinetina già dal giorno dopo l’uscita col Bodo…”

ultimora

Paventi (Sky): “Inter, so che alla Pinetina già dal giorno dopo l’uscita col Bodo…”

Paventi (Sky): “Inter, so che alla Pinetina già dal giorno dopo l’uscita col Bodo…” - immagine 1
In collegamento su Sky Sport a poche ore da Inter-Genoa, Andrea Paventi ha parlato così del momento dei nerazzurri
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter Chivu
Getty Images

In collegamento su Sky Sport a poche ore da Inter-Genoa (qui dove vederla in tv), Andrea Paventi ha parlato così del momento dei nerazzurri.

Inter
Getty

“La sensazione è che già dal giorno dopo l’uscita col Bodo ci fosse questa necessità nel gruppo, nell’ambiente Pinetina di resecare e reagire dopo il Bodo. Il campionato deve essere gestito in maniera intelligente e razionale, va affrontata con la testa giusta la gara col Genoa di stasera. Arrivare con un margine di 10 punti alla sfida contro il Milan sarebbe un bel margine di sicurezza per il derby”.

Leggi anche
Fabregas: “Tre punti pesanti per noi. La squadra è matura. Kempf e Morata? Ecco come...
Ifab vara nuove regole Var: ecco le 3 grosse novità. Countdown su rimesse e sostituzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA