Fagioli ai pm: “Ho detto no a chi mi ha proposto ammonizioni combinate”

"È fine settembre 2023 e al quinto piano della procura di Torino, di fronte alla pm Manuela Pedrotta e agli uomini della Sisco della Questura, compare Nicolò Fagioli , ex centrocampista della Juventus, oggi in forza alla Fiorentina. Racconta che, al culmine della ludopatia che lo ha travolto e portato a giocare scommesse su piattaforme illegali accumulando debiti rilevanti, si è ritrovato di fronte a gente che gli proponeva di alterare le partite". Apre così l'articolo de La Stampa che riporta altre dichiarazioni di Fagioli in merito all'inchiesta sul calcioscommesse:

«In un locale era presente un signore di 30-40 anni che non si è presentato e mi ha proposto - come alternativa al saldo del debito – che potevo prendere un giallo, ovvero fare un fallo da ammonizione e prendere un cartellino, ma ho immediatamente interrotto il discorso. È vero che esistono le scommesse sui falli e sulle ammonizioni e che a me è stato proposto ma assolutamente non ho accettato perché contrario alla mia etica. Comunque sarei stato scoperto subito, perché esistono dei controlli e delle segnalazioni rispetto ai picchi delle scommesse».