TS – Inter, il Feyenoord è indiavolato. Da prendere con pinze e molle

Anche TuttoSport parla questa mattina parla della sfida che l'Inter dovrà affrontare agli ottavi di Champions. "Inter il Feyenoord è indiavolato", è il titolo dedicato alla prossima rivale dei nerazzurri. "Tra i nerazzurri e il sogno, così l'ha definito Inzaghi, c'è proprio la squadra che ha fatto fuori il Milan nei sedicesimi di finale. L’avversario è uno di quelli che devi prendere con pinze, molle e ogni tipo di precauzione. Oltre che per il precedente recentissimo contro i cugini rossoneri, anche per un precedente: l’Inter è imbattuta da 11 gare consecutive contro avversarie olandesi (7 vittorie, 4 pareggi). L’ultima sconfitta però risale allo 0-1 subito in casa contro il Feyenoord il 4 aprile 2002 in semifinale di Coppa Uefa", scrive sulla sfida il giornale torinese.