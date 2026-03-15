"L'Inter sta lasciando il suo destino nelle mani degli arbitri, degli episodi, della fortuna che, nel calcio, premia sempre gli audaci. E i nerazzurri, da qualche settimana, non lo sono affatto. Sono diventati spettatori del loro stesso campionato. Si sono messi a osservare questo finale di stagione con superficialità e supponenza. Nei grandi momenti, questa squadra entra in modalità passiva. Lo ha fatto nella finale di Champions dello scorso anno, lo sta rifacendo in questo finale di campionato. Questo accade perché mancano leader oltre a Lautaro. Scudetto? L'Inter non dà più l'impressione di volerlo vincere (...)".