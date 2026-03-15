L'edizione odierna di Libero torna sulle decisioni arbitrali di Inter-Atalanta e commenta in toni duri l'operato generale dei direttori di gara

L'edizione odierna di Libero torna sulle decisioni arbitrali di Inter-Atalanta e commenta in toni duri l'operato generale dei direttori di gara di questa stagione. Scrive il quotidiano:

"Avevamo avvisato che al peggio non c'è mai fine, e il peggio si è puntualmente materializzato con il cambiamento delle disposizioni agli arbitri in corso d'opera".