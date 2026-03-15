L'edizione odierna di Libero torna sulle decisioni arbitrali di Inter-Atalanta e commenta in toni duri l'operato generale dei direttori di gara di questa stagione. Scrive il quotidiano:
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fcinter1908 news rassegna stampa Libero: “Ieri fatto inaccettabile anche per la competizione amatoriale. Vi avevamo avvisato…”
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Libero: “Ieri fatto inaccettabile anche per la competizione amatoriale. Vi avevamo avvisato…”
L'edizione odierna di Libero torna sulle decisioni arbitrali di Inter-Atalanta e commenta in toni duri l'operato generale dei direttori di gara
"Avevamo avvisato che al peggio non c'è mai fine, e il peggio si è puntualmente materializzato con il cambiamento delle disposizioni agli arbitri in corso d'opera".
"Un fatto inammissibile perché anche la più amatoriale delle competizioni sportive, se vuole mantenere un minimo di credibilità, inizia e finisce con le stesse regole".
(Fonte: Libero)
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