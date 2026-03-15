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Libero: “Ieri fatto inaccettabile anche per la competizione amatoriale. Vi avevamo avvisato…”

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L'edizione odierna di Libero torna sulle decisioni arbitrali di Inter-Atalanta e commenta in toni duri l'operato generale dei direttori di gara
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'edizione odierna di Libero torna sulle decisioni arbitrali di Inter-Atalanta e commenta in toni duri l'operato generale dei direttori di gara di questa stagione. Scrive il quotidiano:

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"Avevamo avvisato che al peggio non c'è mai fine, e il peggio si è puntualmente materializzato con il cambiamento delle disposizioni agli arbitri in corso d'opera".

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"Un fatto inammissibile perché anche la più amatoriale delle competizioni sportive, se vuole mantenere un minimo di credibilità, inizia e finisce con le stesse regole".

(Fonte: Libero)

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