Piccolo campanello d’allarme per l’Inter, che non vince tre partite di fila per la prima volta nella gestione Chivu.
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Inter, piccolo campanello d’allarme: 3 partite senza vittorie, Chivu come Inzaghi
Battuta d'arresto dei nerazzurri, che già a partire dalla trasferta di Firenze dovranno dare risposte importanti
Non succedeva dall’aprile del 2025, con in panchina Simone Inzaghi: i nerazzurri rimediarono 2 pareggi e 3 sconfitte in 5 partite.
Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, nel trittico contro Como (Coppa Italia), Milan e Atalanta i nerazzurri segnato appena un gol.
“È un piccolo campanello d’allarme per una squadra che ha fissato ufficialmente come obiettivo il tricolore, quasi come rivincita per il traguardo mancato un anno fa. Le prime risposte sono attese domenica a Firenze: l’Inter dovrà riprendere la marcia e ritrovare il feeling” chiosa la Rosea.
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