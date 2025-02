Tutti insufficienti tranne due. Sono le pagelle del Corriere dello Sport su Fiorentina-Inter. Per i nerazzurri solo Sommer e de Vrij sono arrivati alla sufficienza, molto male tutti gli altri. Il peggiore è Bisseck, 4: "Goffo e distratto. E’ l’esempio del turnover che non paga, anzi che ti obbliga a pagare". 4 anche per Dimarco: "La fotografia della disfatta dell’Inter: il pressappochismo del retropassaggio che costa il 3-0 è la mazzata definitiva".