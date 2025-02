L'Inter ha scoperto di avere una sorta di complesso dell'asterisco. Quasi tre ani dopo Bologna, i nerazzurri cadono pesantemente anche nel recupero contro la Fiorentina. Vittoria meritata della squadra di Palladino contro un'Inter irriconoscibile. "È stato un miracolo, non una vittoria. Simone Inzaghi probabilmente non aveva calcolato i poteri del sovrannaturale ma si è scontrato con una realtà ingestibile: la Fiorentina giocava in 12. Undici calciatori fantastici in campo, più Edoardo Bove in panchina a guidarli e incitarli. Non poteva l’Inter fermare il fluido magico di un cerchio che aspettava da due mesi di chiudersi. Certo, perdere così non era prevedibile. E dopo questo 0-3 sonoro e stonato, la sconfitta più netta in Serie A da 6 anni e la prima in assoluto dal derby d'andata, rimpiange di non vedere più il famoso asterisco in classifica: adesso i punti di ritardo dal Napoli sono davvero tre", sottolinea il Corriere dello Sport.