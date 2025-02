L'accelerata deve arrivare adesso. L'Inter non può concedersi pause e nelle prossime due gare con la Fiorentina dovrà stare aggrappata con tutte le forze al treno dello scudetto che vede il Napoli per il momento in testa con tre punti in più e una gara in più. Sarà fondamentale per Inzaghi ritrovare la condizione di giocatori chiave come Calhanoglu che in questa prima parte di stagione ha risentito di qualche infortunio di troppo. Nell'ultimo periodo lo ha messo ko un problema al polpaccio che lo tenuto fermo un mese. È rientrato nel derby col Milan, serve tutto il talento che ha in corpo per dare una spinta all'Inter. Gli servono quindi minuti in più per tutte le gare che sul calendario nerazzurro sono segnate in rosso.