Mai chiesta la cessione

"Purtroppo a volte anche i più grandi amori subiscono un interruzione, ma da parte mia sarà sempre e solo una interruzione temporanea, perché qualsiasi situazione mi presenterà la vita io mi sentirò per sempre uno di voi! Firenze è diventata casa mia e della mia famiglia e per sempre lo sarà. Tengo a precisare una cosa, giustamente ognuno si è fatto il suo pensiero sulla situazione che si è creata su di me, non sentendo però la mia voce. In questo mese per rispetto dei miei compagni e della società non ho voluto parlare a riguardo, ma ora è giusto spiegarvi! Qualcuno ha pensato che io per essere stato messo fuori dai “titolari” avrei chiesto la cessione. Mi dispiace ma non è così, perché per come la vedo io, il ruolo del capitano va oltre una maglia da titolare! Anche perché io sono sempre rimasto. E in questi anni passati insieme non ho mai pensato di abbandonare la nave, ne prima e ne ora!..", ha aggiunto.