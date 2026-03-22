Bastoni e Lautaro Martinez neanche partiti con i compagni: cosa ha in mente Chivu per la gara di stasera

Come scenderà in campo stasera l'Inter a Firenze? La Gazzetta dello Sport di stamattina si sofferma principalmente su quella che sarà la soluzione per sopperire all'assenza di Alessandro Bastoni. Si legge infatti:

"Chivu ha trovato nella conferma di Carlos Augusto l’alternativa perfetta a Bastoni senza stravolgere il resto della linea a tre. Insieme a lui, lì dietro, Bisseck e Akanji. Questo il terzetto anti-Fiorentina, salvo sorprese; ma se non dovesse giocare il brasiliano, la soluzione più accreditata sarebbe quella che vedrebbe il ritorno di De Vrij in mezzo con Akanji spostato a sinistra".