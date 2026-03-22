Come scenderà in campo stasera l'Inter a Firenze? La Gazzetta dello Sport di stamattina si sofferma principalmente su quella che sarà la soluzione per sopperire all'assenza di Alessandro Bastoni. Si legge infatti:
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Fiorentina-Inter, la probabile: Calha in regia, Pio-Thuram davanti. Dietro Carlos o…
"Chivu ha trovato nella conferma di Carlos Augusto l’alternativa perfetta a Bastoni senza stravolgere il resto della linea a tre. Insieme a lui, lì dietro, Bisseck e Akanji. Questo il terzetto anti-Fiorentina, salvo sorprese; ma se non dovesse giocare il brasiliano, la soluzione più accreditata sarebbe quella che vedrebbe il ritorno di De Vrij in mezzo con Akanji spostato a sinistra".
In mezzo, invece, sicuro di una maglia da titolare Calhanoglu, appena rientrato dall'infortunio. Qui il resto dello scacchiere: "Tornando al centrocampo: Barella e Zielinski mezzali con una bella dose di vitamina D sulle fasce: Dimarco e Dumfries. Davanti Pio Esposito e Thuram condivideranno l’attacco per la diciassettesima volta in questa stagione".
Fiorentina-Inter, la probabile formazione nerazzurra—
Dunque, questa la probabile formazione nerazzurra:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.
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