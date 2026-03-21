Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha analizzato così la gara di domani tra Fiorentina e Inter

Marco Astori Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 18:02)

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha analizzato così la gara di domani tra Fiorentina e Inter: "La Fiorentina, pur avendo raggiunto per la prima volta il quint’ultimo posto mettendosi alle spalle Lecce, Cremonese, Pisa e Verona, non può e non deve sentirsi sicura della salvezza, che non è proprio dietro l’angolo. Domani sera al Franchi arriva l’Inter, con Calhanoglu recuperato.

In classifica ci sono 40 punti di differenza, non solo, di solito è l’avversaria dell’Inter a godere di un vantaggio, ovvero una settimana libera per recuperare acciacchi e pensare solo alla partita di campionato, domani invece è l’esatto contrario. E dopo l’Inter il calendario mette in programma la trasferta di Verona.

Oggi la Fiorentina sta meglio di un mese fa, sembra più sicura di se stessa, perfino un pochino più tranquilla, ha vinto le due partite col Rakow in rimonta quando fino a poco tempo fa le rimonte subite erano la causa principale del male viola. Ha ritrovato Kean, ha un terzino-ala come Parisi che sta volando, ha Fagioli che sta mantenendo un rendimento eccellente, non può riperdersi proprio adesso. Per questo, calma, equilibrio e saggezza".