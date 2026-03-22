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Fiorentina-Inter, occhio alla «quota giovani» di giornata: i due scelti da Chivu

Inter Chivu
L'allenatore nerazzurro ha attinto ancora una volta dal settore giovanile per le convocazioni in vista dell'impegno di campionato
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Le assenze di Bastoni e Lautaro Martinez hanno spinto Chivu ad attingere dal serbatoio dei giovani nerazzurri. Sul treno che ha portato l'Inter ieri pomeriggio a Firenze sono saliti anche due ragazzi del settore giovanile, scelti dal tecnico per colmare la doppia lacuna. Chi sono? Lo spiega la Gazzetta dello Sport:

Inter Chivu Marotta
Getty Images

"Ma occhio anche alla «quota giovani» di giornata. Chivu ha aggregato ai grandi anche il 19enne Matteo Spinaccè e Yvan Maye che proprio ieri ha compiuto 20 anni. Per il primo, attaccante che ha trovato anche l’esordio in Coppa Italia, negli ottavi contro il Venezia tre mesi fa (11 minuti a San Siro), è la seconda convocazione in campionato; per il difensore centrale francese — fermato tra dicembre e febbraio da un infortunio al piede — invece è la quarta chiamata tra i big".

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