"L'Inter si presenterà al Franchi riposata dopo una settimana di allenamenti, la Fiorentina è reduce da due trasferte", scrive il Corriere Fiorentino

Matteo Pifferi Redattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 12:32)

"Calma e equilibrio. Le tre vittorie di fila, evento capitato solo per la seconda volta in questa stagione tribolata, devono regalare alla Fiorentina convinzione e autostima, non presunzione e mollezza. Anche perché niente è stato fatto. La vittoria a Parma della Cremonese, affidata alle cure di Giampaolo, ha rimescolato le carte e rimesso tutto in discussione", apre così l'articolo del Corriere Fiorentino in merito al match tra Fiorentina e Inter.

"L'Inter si presenterà al Franchi riposata dopo una settimana di allenamenti, la Fiorentina è reduce da due trasferte, seppur vincenti e ha preparato questo appuntamento con il gruppo al completo in un allenamento, la rifinitura di ieri pomeriggio. Le tre vittorie consecutive hanno regalato cose buone, come l’atteggiamento visto a Cremona, nello spareggio costato la panchina a Nicola, mentre in Coppa, contro un avversario non certo trascendentale come il Rakow, la Viola ha messo in mostra una capacità di reazione sino adesso sconosciuta", aggiunge poi il quotidiano che poi sottolinea come Parisi dovrà adattarsi per aiutare Dodò per limitare Dimarco.

"All’apparenza è una partita impossibile. Ma non si sa mai. Il calcio è meravigliosamente insondabile e a volte regala delle sorprese. Al di là del risultato, la Fiorentina deve dare una risposta forte sul piano dell’impegno, della personalità, della voglia di stare sul pezzo. Continuità è la parola chiave, almeno nelle prestazioni", spiega poi il Corriere Fiorentino.