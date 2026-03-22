L'Inter sfiderà la Fiorentina senza Bastoni e Lautaro, che tornerà proprio dopo la sosta contro la Roma: l'analisi del CorSera

Matteo Pifferi Redattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 16:16)

C'è grande attesa per il match contro la Fiorentina che potrebbe rimettere l'Inter ad un vantaggio più sicuro rispetto agli attuali 5 (sul Milan) e 6 (sul Napoli) punti di margine sulle inseguitrici.

"Se l’Inter ha vinto due partite nelle ultime sei (coppe comprese) e per la prima volta è rimasta senza successi per tre volte di fila, un motivo ci sarà. Anzi più di uno: dall’assenza prolungata di Lautaro che non è nemmeno partito con la squadra, a quella di Calhanoglu, che però oggi torna a disposizione; dalla flessione di uomini chiave come Thuram o Barella a una certa stanchezza complessiva, testimoniata dal riposo supplementare che Chivu ha concesso al gruppo giovedì, oltre ai giorni già previsti, lunedì e martedì", spiega il Corriere della Sera.

L'Inter sfiderà la Fiorentina senza Bastoni e Lautaro, che tornerà proprio dopo la sosta contro la Roma, altro match molto delicato e da non sbagliare per i nerazzurri. Chivu, tra l'altro, in conferenza stampa ha lanciato un messaggio a Thuram: "Consigli a Thuram? Non ho più consigli da dare: in un momento in cui tutte le partite diventano finali c’è bisogno che tutti si prendano le loro responsabilità per diventare la loro miglior versione».

Se non è una scampanellata al suo attaccante più esperto (in assenza di Lautaro) perché si dia una svegliata, poco ci manca: il francese non segna dall’8 febbraio al Sassuolo, ma ha ritrovato la Nazionale e si gioca tanto anche il Mondiale. Ma mai come i 5 azzurri interisti, Calhanoglu e Zielinski, impegnati nei playoff in settimana", la chiosa del CorSera.