"Spalletti ha già parlato con la Juve e, questa mattina, parlerà di persona con il prossimo amministratore delegato bianconero Damien Comolli: se tra i due non accadrà l’irreparabile a livello empatico, l’accordo potrà portare alla fumata bianca. L’ex ct azzurro ha rifiutato offerte dalla Turchia e dall’Arabia – non è il momento, per lui, di prendere la via oltre confine -ma l’interesse della Juve gli ha trasmesso l’adrenalina di una volta: per questo, il tecnico toscano non farà barricate davanti all’eventuale contratto fino al termine della stagione con rinnovo automatico di uno o due anni in caso di arrivo tra le prime quattro. Spalletti, da osservatore esterno, si è convinto della bontà della rosa bianconera perché ha capito come il potenziale della squadra possa essere più alto: in carriera, Luciano ha attraversato moduli e difficoltà di ogni genere, variabile che gli fanno apprezzare la duttilità di diversi tra gli interpreti alla Continassa", scrive La Gazzetta dello Sport.